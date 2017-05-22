В Москве пройдет фестиваль школьного и дворового спорта

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. V Московский фестиваль школьного и дворового спорта пройдет 28 мая во дворце спорта "Динамо" в Крылатском, сообщает официальный сайт мэра Москвы. Более тысячи московских школьников 2000-2005 года рождения примут участие в соревнованиях и мастер-классах по стритболу, гандболу, волейболу, мини-футболу, настольному теннису, гольфу и бадминтону.

На спортивных площадках фестиваля одновременно проведут турниры и занятия по различным видам спорта, в том числе состязания по шашкам и шахматам. Также юным спортсменам предстоит продемонстрировать свои умения и навыки в фитнес-аэробике.