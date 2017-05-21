Легенды мирового футбола рассказали о матче звезд в Петербурге

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Бывший игрок сборной Франции Марсель Десайи и австралийский футболист Харри Кьюэлл рассказали легендарному экс-нападающему "Ливерпуля" Стэну Коллимору о своих впечатлениях от "матча звезд", завершившегося в Петербурге. Интервью опубликовано на официальной странице RT в социальной сети Facebook.

Оба игрока отметили, что получили большое удовольствие от встречи с российской командой. Несмотря на то, что состязание носило товарищеский характер, на поле царил дух соперничества, а каждая из сторон стремилась своей игрой доставить удовольствие болельщикам.

Футболисты обсудили и предстоящий Кубок конфедераций. По словам Десайи, этот турнир имеет большое значение. "Это даже не подготовка к чемпионату, это настоящее соревнование… Это шанс завоевать новые трофеи", — сказал экс-защитник сборной Франции.

Кьюэлл, со своей стороны, обратил внимание на то, что в кубке участвуют только лучшие команды, что придает этому состязанию особый характер. Он также подчеркнул, что российская сторона хорошо подготовилась к первенству, а само мероприятие должно пройти на высоком уровне.

В воскресенье бывшие игроки сборной России одержали победу над звездами ФИФА в товарищеском матче, приуроченном к открытию парка Кубка конфедераций в Петербурге. За команду мировых легенд выступали Роналдинью, Витор Байя, Пабло Аймар, Августин Окоча, Харри Кьюэлл и Марсель Десайи. С российской стороны на поле вышли Малафеев, Сенников, Мостовой, Радимов, Сычев, Булыкин.