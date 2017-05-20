Опасений за выступление российских хоккеистов на ОИ нет, заявил Мутко

Игроки сборной России радуются заброшенной шайбе в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею 2017

Игроки сборной России радуются заброшенной шайбе в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею 2017

МОСКВА, 20 мая — Р-Спорт, Олег Богатов. Опасений за выступление сборной России по хоккею на Олимпиаде 2018 года нет, команда сыгралась на чемпионате мира-2017, заявил агентству "Р-Спорт" вице-премьер РФ Виталий Мутко.

В субботу в Кельне россияне уступили канадцам в полуфинале чемпионата мира со счетом 2:4, ведя по ходу встречи 2:0.

"Нет ли опасений за Олимпиаду? Ну о чем вы говорите, у нас команда молодая и интересная, ребята сейчас сыгрались, они играли здорово. А другое – это вопросы профессиональные и тактические. А парни сегодня бились до последней минуты и пытались спасти игру", — сказал Мутко по телефону.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>