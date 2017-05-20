Опасений за выступление российских хоккеистов на ОИ нет, заявил Мутко
МОСКВА, 20 мая — Р-Спорт, Олег Богатов. Опасений за выступление сборной России по хоккею на Олимпиаде 2018 года нет, команда сыгралась на чемпионате мира-2017, заявил агентству "Р-Спорт" вице-премьер РФ Виталий Мутко.
В субботу в Кельне россияне уступили канадцам в полуфинале чемпионата мира со счетом 2:4, ведя по ходу встречи 2:0.
"Нет ли опасений за Олимпиаду? Ну о чем вы говорите, у нас команда молодая и интересная, ребята сейчас сыгрались, они играли здорово. А другое – это вопросы профессиональные и тактические. А парни сегодня бились до последней минуты и пытались спасти игру", — сказал Мутко по телефону.
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Болельщики сборной России на полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Канады и России.
Игроки сборной России перед началом полуфинального матча чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Канады и России.
Болельщики сборной России на полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Канады и России.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкИгрок сборной России Богдан Киселевич, игрок сборной Канады Трэвис Конечны и вратарь сборной России Андрей Василевский (слева направо) в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Канады и России.
Игрок сборной России Богдан Киселевич, игрок сборной Канады Трэвис Конечны и вратарь сборной России Андрей Василевский (слева направо) в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Канады и России.
Игрок сборной России Никита Гусев (справа) радуется заброшенной шайбе в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Канады и России.
Игрок сборной России Валерий Ничушкин (слева) и игрок сборной России Иван Телегин в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Канады и России.
Игрок сборной России Евгений Кузнецов (в центре) радуется заброшенной шайбе в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Канады и России.
Игроки сборной Канады радуются заброшенной шайбе в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Канады и России.
Вратарь сборной России Андрей Василевский (в центре) в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Канады и России.
Игроки сборной России Артемий Панарин и Евгений Кузнецов радуются заброшенной шайбе в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Канады и России.
Игрок сборной Канады Джошуа Моррисси (слева) и игрок сборной России Евгений Дадонов в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Канады и России.
Игрок сборной Канады Джошуа Моррисси (слева) и игрок сборной России Евгений Дадонов в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Канады и России.
Болельщики сборной России во время полуфинального матча чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Канады и России.
Игроки сборной России радуются заброшенной шайбе в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Канады и России.
Игроки сборной Канады радуются заброшенной шайбе в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Канады и России.
Игрок сборной Канады Райан О'Райлли (слева) и игрок сборной России Артем Зуб в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Канады и России.
Игроки сборной Канады Уэйн Симмондс, Митчелл Марнер и Марк Шайфли в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Канады и России.
Игрок сборной России Артем Зуб, игрок сборной Канады Райан О'Райлли в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Канады и России.
Главный тренер сборной России Олег Знарок во время полуфинального матча чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Канады и России.
Игроки сборной Канады радуются заброшенной шайбе в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Канады и России.
Игроки сборной России после окончания полуфинального матча чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Канады и России.