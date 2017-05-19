Чемпионат мира по хоккею 2022 года пройдет в Финляндии

КЕЛЬН, 19 мая — Р-Спорт, Александр Рогулев. Чемпионат мира по хоккею в 2022 году пройдет в финских городах Тампере и Хельсинки, объявил глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель на заседании конгресса в Кельне в пятницу.

Решение о проведении чемпионата мира-2022 в Финляндии было принято единогласно. В XXI веке Финляндия уже трижды становилась хозяйкой подобного турнира: ЧМ-2003 проходил в Хельсинки, Тампере и Турку, а ЧМ-2012 и ЧМ-2013 финны организовывали совместно со Швецией.

Ранее в пятницу конгресс IIHF принял решение о проведении в Белоруссии и Латвии чемпионата мира-2021, на который также претендовала Финляндия.

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