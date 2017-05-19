СМИ: в WADA надеются, что РУСАДА сможет возобновить работу в начале июня

МОСКВА, 19 мая — Р-Спорт. Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди заявил, что он надеется, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) может возобновить свою работу в начале июня.
В четверг в Монреале прошло заседание совета учредителей WADA.
"То, что сделано на данном этапе, действительно важно. И я благодарен совету учредителей (WADA) за предоставление в соответствии с дорожной картой "зеленого света" для возобновления программы тестирования (в России). Надеюсь (РУСАДА может возобновить работу) в начале июня", — сказал Риди, которого цитирует агентство АФП.
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