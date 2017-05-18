В WADA назвали условия для полного восстановления РУСАДА

МОСКВА, 18 мая — Р-Спорт. Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) для полного восстановления работы необходимо выполнить четыре пункта, обозначенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA), заявил заместитель генерального директора WADA Роб Келер, чьи слова приводит портал insidethegames.biz.

В четверг в Монреале проходит совет учредителей WADA. Один из пунктов, касающийся допуска к биологическим паспортам атлетов (ABP), российской стороной уже выполнен. Как отмечают СМИ, в WADA также видят работу российской стороны по вопросу допуска к "закрытым" городам. Ключевым критерием является уход Елены Исинбаевой с поста главы наблюдательного совета РУСАДА. Россиянка, по словам представителей совета учредителей WADA, должна сделать это до 31 мая. Также российская сторона должна установить правила, которые предполагают отсутствие конфликта интересов.

"ABP уже есть. Как только будут выполнены три других критерия, мы позволим им (РУСАДА) начать тестирования. Они все еще не соответствуют всем требованиям в полной мере, но им будет предоставлена возможность тестирования под наблюдением международных экспертов из UKAD (Британского антидопингового агентства)", — сказал Келер.

Независимая комиссия WADA в ноябре 2015 года обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, была приостановлена работа московской антидопинговой лаборатории, а также вынесено решение о несоответствии РУСАДА кодексу WADA.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>