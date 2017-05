"Зарплата киберспортсменов в Virtus.pro в среднем около 7000 долларов"

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости, Иван Воронцов. Команда Virtus.pro — один из флагманов не только отечественного, но и мирового киберспорта: состав по Dota 2 в конце апреля стал финалистом турнира The Kiev Major и обладателем 500 000 долларов призовых, команда по Counter-Strike: Global Offensive с ноября 2016-го по февраль 2017 года выиграла 700 000 долларов, а сформированный осенью прошлого года коллектив по League of Legends стал победителем весенней части Континентальной лиги. Роман Дворянкин, генеральный менеджер Virtus.pro, рассказывает о специфике управления составами, зарплатах игроков и маркетинге в киберспорте.



— Как вы оказались в Virtus.pro?



— На протяжении примерно десяти лет я занимался спортивным маркетингом. В 2007 году я работал на одну крупную компанию, производящую спортивную одежду и инвентарь, затем на протяжении четырех лет трудился в Континентальной хоккейной лиге. Полтора года жил в Сочи, ездил и на чемпионат мира (по футболу. — Прим. ред.) в Бразилию, работая на английское агентство. Летом 2016 года, когда я заканчивал работу в хоккейном клубе "Спартак", ко мне обратилось крупное рекрутинговое агентство и предложило встретиться на предмет трудоустройства в Virtus.pro. Честно скажу, киберспортом я тогда совершенно не интересовался — за вычетом общего шума в целом. В итоге пока мою кандидатуру рассматривали, я внимательно изучал эту сферу, понял весь масштаб и перспективы индустрии и над предложением занять эту должность особенно не раздумывал.

© Фото из личного архива Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин © Фото из личного архива Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин



Что мне очень импонировало: ребята в ESforce (управляющая компания, которой принадлежит Virtus.pro. — Прим. автора) быстро поняли, что нельзя создать стабильно работающий проект, опираясь только на кадры внутри киберспорта. Как это было раньше? Кто-то с кем-то вместе играл в компьютерном клубе. Один из них начал работать в рекламном агентстве — хорошо, он будет директором по маркетингу. Второй помогал компьютеры настраивать — тогда он будет техническим директором. Однако вопрос о реальной квалификации этих людей оставался открытым, и мне очень понравилось, что Антон Черепенников, управляющий партнер ESforce Holding, и его коллеги поняли, что нельзя экстраполировать успехи, опираясь только на внутреннюю кухню.



— Что было для вас наиболее необычным в киберспорте по сравнению с классическим спортом?



— Первое время я много ездил по разным турнирам и просто не мог поверить, что все это происходит на самом деле. Буквально через полтора месяца после моего назначения я с составом по CS:GO полетел в Нью-Йорк. Формально я выполнял там функции менеджера, чтобы понять специфику работы, поэтому все видел изнутри. Для меня не было проблемой сгонять Паше Бицепсу (Ярослав "pashaBiceps" Яжомбковски, самый известный киберспортсмен в мире. — Прим. автора) за холодной водой.

© Фото предоставлено пресс-службой ESforce Игрок Virtus.pro Ярослав "pashaBiceps" Яжомбковски © Фото предоставлено пресс-службой ESforce Игрок Virtus.pro Ярослав "pashaBiceps" Яжомбковски



Для меня было шоком то количество людей, которые смотрят, как десять человек рубятся в компьютерную игру. Вместимость "Барклайс-центра", в котором проходил турнир, даже несмотря на то, что одна из трибун была переоборудована под сцену, составила больше 15 тысяч человек, и свободных мест не было. Сейчас я к этому привык, но тогда это стало самым ярким впечатлением.



— Чем отличается профессиональный спортсмен от киберспортсмена?



— Откуда появляются все эти футбольные мажоры? Берут молодого парня из спортшколы, привлекают к работе со взрослым составом, парень видит богатых 28-летних спортсменов, понимает, что хочет жить так же. Киберспортсмены еще не такие избалованные. С точки зрения психологии они так же хотят побеждать, так же понимают, что успех сам по себе не приходит. Однако среди киберспортсменов немало людей, которые помнят времена, когда главным призом за турнир были не шесть миллионов долларов, а системный блок, поэтому и мажорству взяться неоткуда. Они гораздо более приземленные и скромные. Да, они получают довольно большие деньги, но пока не заоблачные.



— Есть точка зрения, что призовой фонд турнира, переваливающий за 20 миллионов долларов, — это плохо, и средства должны быть распределены иначе. Что вы думаете по этому поводу?



— Я абсолютно согласен. Мне в этом вопросе импонирует позиция коллег из Riot Games (компания — разработчик игры League of Legends. — Прим. автора), которые говорят: "Можем ли мы сделать призовой фонд турнира 20 миллионов долларов? Конечно, можем. Но мы сознательно делаем его меньше, чтобы не сделать пять игроков миллионерами". Их политика — распределять деньги более равномерно, поддерживать игроков по всему миру. Например, даже в регионе СНГ, который пока не является для них самым приоритетным, игроки получают ежемесячную стипендию в несколько сотен долларов. Эти средства формируются из разницы между двадцатью и пятью миллионами долларов. Именно поэтому я считаю, что Dota 2 — слишком нестабильная дисциплина. В том же CS:GO нет таких денег, поэтому и изменения в составах происходят гораздо реже.



— Правильно я понимаю, что вы собирали нынешний состав Virtus.pro по League of Legends? Как вообще происходит процесс выбора игроков? На чем делается акцент?



— В тот момент игроки Albux Nox Luna, сильнейшей команды СНГ, искали новую организацию, и Virtus.pro могла подписать контракты с ними. Однако с самого начала мы старались собрать команду на перспективу и хотели заключить соглашения с теми, кто будет органично расти вместе с нами и выйдет на лидирующие роли. Менеджер состава получил четкую установку о том, кого мы хотим видеть. Наш посыл был следующим: мы хотели видеть у себя голодных до побед ребят, тех, кому есть что доказывать.



Предположить, какая будет синергия между игроками, невозможно — все упирается в то, как они будут взаимодействовать в реальной жизни. Игроки в League of Legends живут вместе с января этого года, мы специально сняли для них дом в Немчиновке рядом с площадкой, на которой проходят матчи Континентальной лиги. Нашей целью было выйти в финал осенней части лиги, и мы не думали, что нам удастся победить в весенней части. Однако ребята превзошли все ожидания, я очень доволен нашим успехом.



— Можете сказать, каковы зарплаты игроков команды Virtus.pro?

— Среднее значение — 10 000 долларов в месяц у игроков в Dota 2 и CS:GO. У игроков в League of Legends и Hearthstone, очевидно, ниже. Если взять средний заработок и с учетом их, то это примерно 7000 долларов.

— В зависимости от дисциплины и уровня турнира этот процент разнится. В среднем это около 15%. Возможно, мы хотели бы получать больше, но следуем мировым трендам: есть команды, которые не берут ни одного процента призовых. Призовые не являются основными источниками дохода организаций.— Мы —серьезная коммерческая организация и рассматриваем только долгосрочное сотрудничество с игроками составов. Мы приходим к потенциальным партнерам и говорим им: "Можете быть уверены — в ближайшие годы у нас будет тот же состав, что и сейчас". Футбольный клуб "Рома" неоднократно продлевал контракт с Франческо Тотти, в "Манчестер Юнайтед" до сорока с лишним лет играл Райан Гиггз —и мы не видим здесь рисков. Я вижу, как этот состав относится к тренировкам, я был с ребятами на всех турнирах — они вообще не употребляют алкоголь, даже за ужином никто и бокал пива не возьмет. На последнем турнире у Ярослава "pashaBiceps" Яжомбковски было особое питание, которое ему специально привозили. Он оплатил себе хороший тренажерный зал, потому что тот, который был в гостинице, ему не понравился. Я вижу, как серьезно вся команда относится к делу:они хотят доказать всем, что и после тридцати можно играть на высочайшем уровне.— В конкретном случае у нас было понимание, что у человека огромный потенциал и будет глупо от него отказываться. Да, там был определенный риск, в составе по League of Legends одному из ключевых игроков также нет 18 лет. Однако это не больший риск, чем подписание игрока, которому 27 лет и чьи лучшие дни, возможно, позади.



— А как игроки обычно тратят деньги?



— Ребята ничем не отличаются от обычных людей. Я знаю, что в некоторых организациях игроки зачастую говорят менеджерам, что им деньги не на что тратить: квартиру купил, родителям квартиру купил, машина отличная, на старость отложил. Игроки моложе, да, они идут в бутик и покупают дорогие часы. Однако и им присущи обычные человеческие проблемы: Ярослав "pashaBiceps" Яжомбковски вложился в строительство дома, а застройщик оказался непорядочным, сдачу дома задержали на полтора года, и он ходил по судам. Есть игроки, которые хорошо знают, что им нужно от этих денег. Те, кто из небогатых семей, знают, что такое нужда, поэтому вместе с родными занимаются аккуратным инвестированием. Например, капитан команды по Dota 2 Алексей "Solo" Березин вместе с женой купил в ипотеку квартиру в Новороссийске, и сейчас он выплачивает кредит. Они обычные люди с теми же запросами.



— Чем игроки из СНГ отличаются от представителей других регионов, например Северной Америки?



— Думаю, что есть просто какие-то общие отличия в менталитете. Понятно, что многим европейцам и североамериканцам свойственна протестантская этика, они чуть иначе относятся к работе. Они более ответственные, а СНГ-игроки зачастую более талантливые, но не всегда бережно относятся к своему таланту.



— Какими качествами должен обладать игрок, чтобы попасть в такую команду, как Virtus.pro?



— Разумеется, целеустремленность и готовность идти до конца вопреки обстоятельствам. Будем объективны: на высоком уровне тебе уже не надо сидеть по 16 часов перед экраном, но для достижения этого уровня требуется довести свои действия до автоматизма. Готовность жертвовать чем-то ради цели необходима.



— За какими дисциплинами, в которых представлена ваша команда, стоит следить простым людям в первую очередь?



— Мне как человеку, который также не был погружен в тему киберспорта, проще всего следить за CS:GO. Я не вижу большой проблемы в потенциальной жестокости — все понимают, что это просто компьютерная игра.



— Каким вы, человек, проработавший в спорте много лет, видите киберспорт в будущем, какое место он займет?



— Я не разделяю апокалиптических прогнозов, что киберспорт отодвинет все просто потому, что во многих видах спорта значительно больше денег. Да, он займет свое устойчивое место в индустрии развлечений в целом. Сейчас различные виды спорта конкурируют не только друг с другом: условный матч "Лос-Анджелес Лейкерс" — "Бостон Селтикс" будет бороться за аудиторию не только с американским футболом, бейсболом или хоккеем, но и с кино и концертами, поэтому крупные события стараются ставить на разные даты. Если говорить о российских реалиях, то по популярности киберспорт уверенно обошел гандбол, волейбол и многие другие дисциплины. Будет ли он конкурировать с футболом и хоккеем — очень может быть, что это будут вещи одного порядка, но я пока не вижу, как киберспорт в России обгонит футбол и хоккей.