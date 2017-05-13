"Спартака" обыграл "Амкар" в первом матче после завоевания чемпионства

ПЕРМЬ, 13 мая — Р-Спорт. Футболисты московского "Спартака", гарантировавшие себе золотые медали чемпионата России, обыграли пермский "Амкар" в матче 28-го тура.

Встреча, прошедшая в Перми в субботу и ставшая первой для "красно-белых" после завоевания титула чемпионов страны, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Спартака", победу которым принес гол Александра Самедова на 50-й минуте.

"Спартак", в активе которого теперь 66 очков, в прошлое воскресенье после поражения санкт-петербургского "Зенита" стал недосягаемым для своих конкурентов по турнирной таблице. В следующем туре 17 мая москвичи примут грозненский "Терек". "Амкар", имеющий 34 очка и идущий на 10-м месте, в тот же день на выезде сыграет с тульским "Арсеналом".