Сборная России по хоккею обеспечила себе участие в плей-офф ЧМ

Российские болельщики радуются победе сборной в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017. Архивное фото

Российские болельщики радуются победе сборной в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017. Архивное фото

КЕЛЬН, 13 мая — Р-Спорт. Сборная России по хоккею разгромила команду Словакии в матче группового этапа чемпионата мира и обеспечила себе участие в плей-офф.

Матч группы А в немецком Кельне завершился победой россиян со счетом 6:0 (3:0, 2:0, 1:0). Дубль оформил Евгений Дадонов (2-я и 14-я минуты). По шайбе также забросили Андрей Миронов (20-я минута), Никита Кучеров (23-я), Иван Телегин (33-я) и Владислав Гавриков (56-я минута).

Вратарь российской команды Андрей Василевский отразил 22 броска. Для 22-летнего голкипера это уже второй матч на ЧМ, в котором в его ворота не забросили ни одной шайбы: ранее он успешно защитил ворота сборной России в матче с датчанами (3:0).

Это пятая победа россиян в пяти матчах, с 14 очками команда Олега Знарка занимает возглавляет свою группу и уже не опустится ниже четвертого места, что означает участие в плей-офф турнира. В следующем матче россияне 15 мая сыграют со сборной Латвии.