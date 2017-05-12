Медведев: после ЧМ-2018 тренировочные площадки передадут спортшколам

НОВОГОРСК (Московская область), 12 мая — РИА Новости. Построенные к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, тренировочные площадки после проведения турнира будут переданы детско-юношеским спортивным школам (ДЮСШ) и футбольным клубам, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"К проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу мы запланировали строительство семи футбольных стадионов, 96 тренировочных площадок. После чемпионата мира эти стадионы будут использоваться по своему прямому назначению. А тренировочные площадки, что, на мой взгляд, исключительно важно, мы передадим 30 детско-юношеским спортивным школам и футбольным клубам. Здесь будут тренироваться более 15 тысяч ребят", — сказал Медведев на совещании по вопросам обеспечения условий для подготовки сборных команд России.

"Вообще все, что связано с детско-юношескими спортивными школами, это тема отдельного внимания и заботы со стороны государства. Нужно думать, каким образом мы будем развивать эту систему и ее финансировать", — добавил премьер.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

"Хорошо, надеюсь, мы сможем использовать и то наследие, которое останется от проведения зимней Универсиады 2019 года в Красноярске. Сейчас там строится 14 спортивных объектов, еще восемь идут на реконструкцию и капитальный ремонт. После Универсиады там будут тренироваться спортсмены, которые занимаются зимними видами спорта", — добавил Медведев.

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