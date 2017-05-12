Власти продолжат помогать российским спортсменам, пообещал Медведев

НОВОГОРСК, 12 мая — РИА Новости. Власти продолжат оказывать российским спортсменам помощь в трудных ситуациях, это касается в том числе лечения и реабилитации после травм, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"С прошлого года мы дополнительно страхуем спортсменов сборных команд от несчастных случаев во время соревнований, в том числе за рубежом. Причем возмещаются расходы и на лечение, и на реабилитацию. Такая поддержка важна для скорейшего выздоровления после возможных травм и для продолжения спортивной карьеры", — сказал Медведев на совещании по вопросам обеспечения условий для подготовки сборных команд России.

"Будем помогать, естественно, нашим спортсменам в трудных ситуациях и дальше", — заверил премьер.