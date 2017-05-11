Овечкин не сыграет за сборную России на чемпионате мира из-за травмы

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Форвард хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не сможет выступить за сборную России на чемпионате мира в Кельне и Париже из-за травмы нижней части тела, сообщает "Р-Спорт".

Команда Овечкина уступила "Питтсбург Пингвинз" в седьмом матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли и вылетела из турнира. Помимо звездного нападающего сборной России, цвета "Кэпиталз" защищают россияне Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, которых Олег Знарок вызвал в сборную на чемпионат мира.

В беседе с тренерами Александр Овечкин отметил, что всегда приезжал в сборную по окончанию сезона в НХЛ, и готов сделать это и сейчас, однако последние матчи в Национальной хоккейной лиге играл на обезболивающих уколах и не хочет подводить сборную страны.

Сборная России лидирует в группе А на чемпионате мира, имея в активе 11 очков. Подопечные Знарка обыграли сборные Швеции, Италии, Германии и Дании.

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