Сборная России обыграла датчан, одержав четвертую победу на ЧМ по хоккею

Игроки сборной России радуются забитой шайбе в матче чемпионата мира по хоккею 2017 против сборной Дании

Игроки сборной России радуются забитой шайбе в матче чемпионата мира по хоккею 2017 против сборной Дании

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Сборная России одержала четвертую победу на чемпионате мира по хоккею в Кельне и Париже, сообщает "Р-Спорт". На этот раз подопечные Олега Знарка обыграли сборную Дании со счетом 3:0.

В составе российской дружины голами отметились Богдан Киселевич, Сергей Плотников и Никита Гусев. Голкипер сборной Андрей Василевский отразил в этом матче 21 бросок. Это первый "шат-аут" для российского вратаря на чемпионате мира.

Сборная России лидирует в группе А, имея в активе 11 очков. Ранее россияне обыграли сборные Швеции, Италии и хозяев турнира немцев. В следующем матче в рамках группового этапа россияне встретятся со сборной Словакии.

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