Хоккеистов "Вашингтона" Кузнецова и Орлова вызвали в сборную России на ЧМ

КЕЛЬН, 11 мая – Р-Спорт, Александр Рогулев. Хоккеисты клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов вызваны в сборную России на чемпионат мира, который проходит в Кельне и Париже, сообщили журналистам в пресс-службе национальной команды.

"Вашингтон" в среду в седьмом матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли проиграл "Питтсбург Пингвинз" (0:2) и уступил в серии со счетом 3-4. Таким образом, Кузнецов и Орлов, а также Александр Овечкин завершили сезон в НХЛ (но последний не выступит на чемпионате мира). Сборная России изначально заявила на чемпионат мира 22 хоккеиста из 25 возможных.

"Тренерский штаб национальной сборной России принял решение вызвать на проходящий в Париже и Кёльне чемпионат мира двоих игроков клуба НХЛ "Вашингтон", закончившего выступление в Кубке Стэнли: защитника Дмитрия Орлова и нападающего Евгения Кузнецова", — сообщили журналистам в пресс-службе национальной команды.

Сборная России стартовала на групповом этапе чемпионата мира с побед над командами Швеции (2:1 по буллитам), Италии (10:1) и Германии (6:3). В четверг россияне встречаются с командой Дании и ведут после двух периодов со счетом 3:0. Следующий матч на турнире российские хоккеисты проведут 13 мая со сборной Словакии.

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