"Спартак" стал чемпионом России по футболу

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Московский "Спартак" досрочно стал чемпионом России по футболу после поражения, которое петербургский "Зенит" потерпел в матче против "Терека", сообщает агентство "Р-Спорт".

Матч 27-го тура, который прошел на "Санкт-Петербург Арене", закончился со счетом 0:1 в пользу грозненского клуба. Таким образом, в активе "сине-бело-голубых" осталось 52 очка.

"Зенит" не сумел обойти московский ЦСКА, набравший 53 балла, и уже не догонит "Спартак", который находится на первой строчке турнирной таблицы с 63 очками.

За три тура до окончания турнира "красно-белые" обеспечили себе победу и в десятый раз стали чемпионами России. Ранее столичный клуб брал золото в 2001 году.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>