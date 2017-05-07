"Спартак" стал чемпионом России по футболу

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Московский "Спартак" досрочно стал чемпионом России по футболу после поражения, которое петербургский "Зенит" потерпел в матче против "Терека", сообщает агентство "Р-Спорт".
"Зенит" не сумел обойти московский ЦСКА, набравший 53 балла, и уже не догонит "Спартак", который находится на первой строчке турнирной таблицы с 63 очками.
За три тура до окончания турнира "красно-белые" обеспечили себе победу и в десятый раз стали чемпионами России. Ранее столичный клуб брал золото в 2001 году.
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