Итальянскому тренеру не понравилось, как россияне радовались забитым шайбам
18:4007.05.2017
(обновлено: 18:46 07.05.2017)
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Главный тренер сборной Италии по хоккею Штефан Майр раскритиковал поведение российской команды, упрекнув ее в неуважении к сопернику, сообщает "Спорт-Экспресс".
По мнению тренера, россияне чрезмерно праздновали голы, заброшенные в ворота сборной Италии.
"Мне не понравилось, что сборная России так эмоционально праздновала свои шайбы. Соперника всегда нужно уважать. Уважения я не почувствовал. Несмотря на то, что мои ребята работали на износ", — заявил Майр.
Он добавил, что его подопечные устали после первого периода, и россияне их "за это наказали".
"Кажется, шесть шайб забросили в большинстве", — добавил наставник сборной Италии.
Сборная России по хоккею одержала победу над итальянцами на чемпионате мира 2017 года с разгромным счетом 10:1. В третьем матче первенства россияне встретятся 8 мая с командой Германии.
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Российские болельщики перед началом матча группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Италии и России.
Российские болельщики перед началом матча группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Италии и России.
Игрок сборной России Владимир Ткачев (слева) и игрок сборной Италии Армин Хофер перед началом матча группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Италии и России.
Игроки сборной России Иван Телегин (слева) и Вадим Шипачёв на раскатке перед началом матча группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Италии и России.
Российские болельщики во время матча группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Италии и России.
Игрок сборной России Богдан Киселевич (слева) и игрок сборной Италии Диего Костнер в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Италии и России.
Российские болельщики во время матча группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Италии и России.
Игрок сборной Италии Александер Эджер (слева) и игрок сборной России Антон Белов в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Италии и России.
Гол в воротах сборной Италии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Италии и России.
Игрок сборной Италии Томмасо Траверса (слева) и игрок сборной России Владислав Гавриков в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Италии и России.
© РИА Новости . Алексей КуденкоПерейти в фотобанкИгрок сборной Италии Томас Ларкин, игрок сборной России Никита Кучеров и игрок сборной России Владислав Наместников (слева направо) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Италии и России.
Игрок сборной Италии Томас Ларкин, игрок сборной России Никита Кучеров и игрок сборной России Владислав Наместников (слева направо) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Италии и России.
© РИА Новости . Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВратарь сборной Италии Фредерик Клутье, игрок сборной России Владимир Ткачёв и игрок сборной Италии Стефано Маркетти (слева направо) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Италии и России.
Вратарь сборной Италии Фредерик Клутье, игрок сборной России Владимир Ткачёв и игрок сборной Италии Стефано Маркетти (слева направо) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Италии и России.
Гол в воротах сборной Италии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Италии и России.
Игрок сборной России Вадим Шипачёв в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Италии и России
Российские болельщики во время матча группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Италии и России.
Российские болельщики радуются победе сборной в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Италии и России.