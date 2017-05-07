Итальянскому тренеру не понравилось, как россияне радовались забитым шайбам

Российские болельщики радуются победе сборной в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Италии и России

Российские болельщики радуются победе сборной в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 между сборными командами Италии и России

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Главный тренер сборной Италии по хоккею Штефан Майр раскритиковал поведение российской команды, упрекнув ее в неуважении к сопернику, сообщает "Спорт-Экспресс".

По мнению тренера, россияне чрезмерно праздновали голы, заброшенные в ворота сборной Италии.

"Мне не понравилось, что сборная России так эмоционально праздновала свои шайбы. Соперника всегда нужно уважать. Уважения я не почувствовал. Несмотря на то, что мои ребята работали на износ", — заявил Майр.

Он добавил, что его подопечные устали после первого периода, и россияне их "за это наказали".

"Кажется, шесть шайб забросили в большинстве", — добавил наставник сборной Италии.

Сборная России по хоккею одержала победу над итальянцами на чемпионате мира 2017 года с разгромным счетом 10:1. В третьем матче первенства россияне встретятся 8 мая с командой Германии.

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