Футболиста Халка обвинили в нападении на тренера и ненависти к китайцам

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Экс-нападающего "Зенита" Халка, играющего за китайский клуб "Шанхай СИПГ", обвинили в нападении на одного из тренеров команды соперника и в том, что он "презирает китайцев", сообщает Reuters.

В субботу команда, за которую играет Халк, уверенно обыграла клуб "Гуйчжоу" со счетом 3:0. После этого главный тренер проигравшей команды Ли Бин заявил, что Халк ударил его помощника.

"У нас были разногласия в первом тайме, и их тренеры принялись оскорблять нас во время игры, поэтому у нас были разногласия", — пояснил он. — Это длилось до перерыва, и позже, в коридоре, Халк оскорбил нашего тренера по-английски. Мы вступили в перепалку, и он ударил нашего помощника тренера Ю Мина, и Ю упал".

Он добавил, что иностранные футболисты, как бы хорошо они ни играли, не имеют права "презирать китайский народ", а тем более бить китайских тренеров.

"Шанхай СИПГ" обвинения в адрес своего игрока отрицает. "Заявления о том, что Халк ударил помощника тренера — неправда", — говорится в сообщении клуба на официальной странице в Weibo (местный сервис микробологов — ред.).

Представители шанхайского клуба также отмечают, что Ли Бин и Ю Мин, высказываясь подобным образом, сеют вражду между иностранными игроками и китайскими гражданами.

Тренер "Шанхай СИПГ" португалец Андре Виллаш-Боаш, также отвергает претензии. "Понятия не имею, о чем говорят эти люди", — заявил он.

Халк присоединился к "Шанхай СИПГ" в июне прошлого года: клуб приобрел его за рекордные 55 миллионов евро. До этого он четыре года играл за "Зенит".