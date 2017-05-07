СМИ: сотрудник итальянского канала оскорбил футболиста "Ювентуса"

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Сотрудник канала Rai Sport оскорбил марокканского защитника футбольного клуба "Ювентус" Мехди Бенатиа во время интервью после матча с "Торино", сообщает итальянский портал Football Italia.

Одного из игроков "Торино" во время игры удалили с поля после двух желтых карточек, и Бенатиа как раз начал объяснять, что действия рефери на его взгляд, оправданны, когда услышал в наушнике: "О чем-ты говоришь!". За этими словами последовало расистское высказывание.

После этого Бенатия сразу прервал интервью и ушел.

Автор оскорбительного высказывания установлен не был. Football Italia предполагает, что это мог быть техник, случайно оставивший студийный микрофон включенным.

В этом матче команды сыграли вничью, причем "Ювентус" сумел отыграться уже в компенсированное время. Получив одно очко вместо трех, "Ювентус" потерял возможность досрочно стать победителем итальянского чемпионата.