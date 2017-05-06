Словацкий вратарь назвал сборную Россию по хоккею "Красной машиной"

Игроки сборной России радуются победе в матче Чемпионата мира по хоккею против сборной Швеции

Игроки сборной России радуются победе в матче Чемпионата мира по хоккею против сборной Швеции

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Состав сборной России по хоккею на ЧМ-2017 свидетельствует о том, что на лед вернулась легендарная "Красная машина", заявил журналистам словацкий вратарь Юлиус Гудачек, передает Р-Спорт.

"В составе сборной России несколько суперзвезд, таких как Панарин, Шипачев, Дадонов… Похоже, "Красная машина" вернулась и снова работает. Нам будет очень сложно в матче против российской команды. Думаю, будет весело, — сказал голкипер.

Он также отметил, что его сборная постарается сыграть со всеми соперниками "одинаково сильно". Только таким образом можно добиться успеха на ЧМ, считает Гудачек.

Ранее российские хоккеисты одержали победу над сборной Швеции в стартовом поединке чемпионата мира со счетом 2:1.