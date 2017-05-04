Посла Франции вызвали в МИД Белоруссии после инцидента со сборной по хоккею

МИНСК, 4 мая — РИА Новости. Белорусские дипломаты запросили у французской стороны объяснения из-за обыска сборной Белоруссии по хоккею на вокзале в Париже, говорится в сообщении пресс-службы МИД Белоруссии.

Инцидент произошел накануне вечером.

"Посольство во Франции поддерживает контакт со сборной по хоккею. В связи с имевшим место обыском у французской стороны запрошены объяснения", — сообщила пресс-служба в Twitter.

В связи с инцидентом со сборной Беларуси по хоккею Посол Франции в Беларуси Дидье Канес вызван в Министерство иностранных дел. pic.twitter.com/VHuSl92quU — МИД Беларуси 🇧🇾 (@BelarusMID) 4 мая 2017 г.

​Сборная Белоруссии в первом матче на чемпионате мира в пятницу в столице Франции сыграет с командой Финляндии. ЧМ-2017 пройдет с 5 по 21 мая, помимо Парижа игры турнира также примет Кёльн.

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