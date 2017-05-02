Появилось видео драки игроков "Урала" и "Локомотива" в финале Кубка России

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В сети появилось видео потасовки футболистов "Урала" и "Локомотива" в матче финала Кубка России по футболу.

В конце добавленного времени матча при счете 2:0 в пользу "Локомотива" на поле произошла потасовка. После того, как дерущихся удалось разнять, арбитр показал красные карточки игрокам "Урала" Артему Фидлеру и Эдгару Манучаряну, а также футболистам "Локомотива" Джефферсону Фарфану и Ари.

Встреча проходила в Сочи на стадионе "Фишт" и завершилась победой московской команды со счетом 2:0. Таким образом, "Локомотив" стал обладателем Кубка России.