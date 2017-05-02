Капитаном российской сборной по хоккею на ЧМ-2017 будет Сергей Мозякин

НОВОГОРСК (Московская область), 2 мая – Р-Спорт, Семен Галькевич. Нападающий Сергей Мозякин будет капитаном сборной России по хоккею на чемпионате мира 2017 года, его ассистентами – Вадим Шипачев и Антон Белов, заявил журналистам главный тренер национальной команды Олег Знарок.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. Первый матч турнира сборная России сыграет со шведами в пятницу.

"В начальную заявку войдут 23 человека. Капитаном будет Сергей Мозякин, ассистентами — Вадим Шипачев и Антон Белов", — сказал Знарок.

Во вторник тренерский штаб сборной России объявил список из 28 игроков, отправляющихся в Германию и претендующих на попадание в заявку на чемпионат мира.

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