Капитаном российской сборной по хоккею на ЧМ-2017 будет Сергей Мозякин

НОВОГОРСК (Московская область), 2 мая – Р-Спорт, Семен Галькевич. Нападающий Сергей Мозякин будет капитаном сборной России по хоккею на чемпионате мира 2017 года, его ассистентами – Вадим Шипачев и Антон Белов, заявил журналистам главный тренер национальной команды Олег Знарок.
"В начальную заявку войдут 23 человека. Капитаном будет Сергей Мозякин, ассистентами — Вадим Шипачев и Антон Белов", — сказал Знарок.
Во вторник тренерский штаб сборной России объявил список из 28 игроков, отправляющихся в Германию и претендующих на попадание в заявку на чемпионат мира.
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