ФК "Зенит" занял текущее второе место в таблице, обыграв "Томь" на выезде

МОСКВА, 1 мая — Р-Спорт. Футболисты санкт-петербургского "Зенита" на выезде нанесли поражение "Томи" в матче 26-го тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в понедельник в Томске, завершилась победой "сине-бело-голубых" со счетом 2:0. Голы на счету Олега Шатова (35-я минута) и Данни (83).

"Зенит" набрал 52 очка и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего московского "Спартака" на восемь очков и опережая столичный ЦСКА на два балла.

Следующий матч команда Мирчи Луческу проведет 7 мая дома против грозненского "Терека". "Томь", замыкающая турнирную таблицу, днем ранее сыграет на выезде со "Спартаком".

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