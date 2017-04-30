Россия обыграла Чехию в заключительном матче чешского Евротура

МОСКВА, 30 апр — РИА новости. Сборная России обыграла сборную Чехии на в своем третьем матче чешского этапе хоккейного Евротура, сообщает "Р-Спорт".
Основное время матча завершилось со счетом 3:3. У россиян отличились Евгений Дадонов, Иван Проворов и Никита Гусев. В составе чешской дружины шайбы забросили Томаш Гика, Петр Врана и Якуб Коварж. В овертайме команды не забросили шайб, в серии буллитов победный бросак в составе россиян забросил Никита Гусев.
Сборная России одержала одну победу в трех матчах чешского этапа Евротура и заняла третье место в турнирной таблице соревнований, набрав три очка.
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