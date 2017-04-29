Феттель выиграл квалификацию Гран-при России "Ф-1"

СОЧИ, 29 апр — Р-Спорт. Пилот команды "Формулы-1" "Феррари" немец Себастьян Феттель выиграл квалификацию четвертого этапа чемпионата — Гран-при России в Сочи.

Феттель показал время 1 минута 33,194 секунды. Второе место у партнера Феттеля по "Феррари" финна Кими Райкконена. На третьей строчке еще один финн Вальттери Боттас из "Мерседеса".

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят стал 13-м, уступив своему партнеру по команде испанцу Карлосу Сайнсу-младшему, который стал 11-м.

Гонка Гран-при России пройдет в воскресенье в Сочи.

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