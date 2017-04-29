Феттель стал лучшим в третьей практике "Ф-1" на Гран-при России

СОЧИ, 29 апр — Р-Спорт. Немецкий гонщик "Феррари" Себастьян Феттель показал лучшее время в заключительной сессии свободных заездов на четвертом этапе чемпионата "Формулы-1" — Гран-при России, который проходит в Сочи.

В субботу на трассе "Сочи Автодром" Феттель, который ранее стал лучшим во второй практике, проехал один из кругов за 1 минуту 34,001 секунды. Второй результат у другого гонщика "Феррари" Кими Райкконена (+0,337), выигравшего первые заезды в пятницу. Тройку замкнул Вальттери Боттас (+0,363) из "Мерседеса".

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят (+2,845) показал 13-е время, уступив своему партнеру по команде Карлосу Сайнсу-младшему (+2,163), который оказался девятым.

Позднее в субботу в Сочи пройдет квалификация Гран-при России, гонка состоится в воскресенье.

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