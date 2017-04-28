В ОКР отреагировали на призыв Германии отстранить Россию от ОИ-2018

МОСКВА, 28 апр — Р-Спорт. Олимпийский комитет России (ОКР) рассматривает призыв представителя парламента Германии отстранить Россию от Олимпийских игр 2018 года как грубое нарушение принципов олимпийской хартии и ООН, говорится в заявлении ОКР.

Зимняя Олимпиада 2018 года пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Глава Немецкого олимпийского спортивного союза (DOSB) Альфонс Хёрман в среду на заседании спортивного комитета в немецком парламенте в Берлине назвал "немыслимым", что такое большое количество российских спортсменов выступило на Играх в Рио-де-Жанейро. По его мнению, ситуация с допуском сборной России на Олимпиаду-2016 не должна повториться в Пхенчхане. Председатель комитета по делам спорта Бундестага Дагмар Фрейтаг заявила, что Россия не должна быть допущена до участия в Олимпиаде-2018.

"Фундаментальными принципами олимпизма являются автономность и независимость спортивных организаций от любого влияния извне, а также недопустимость вмешательства государства в деятельность участников олимпийского движения, что нашло отражение и развитие, в том числе, в резолюции Генеральной ассамблеи ООН от 16 октября 2014 года. В этой связи ОКР рассматривает заявление официального представителя Бундестага как грубое нарушение принципов Олимпийской хартии и ООН, и крайне обеспокоен попытками немецких парламентариев оказать давление на Международный олимпийский комитет с целью не допустить российских спортсменов к участию в Олимпийских зимних играх 2018 года. Полагаем, что подобного рода заявления подрывают целостность международного олимпийского движения и направлены на дестабилизацию тех процессов, которые в настоящее время осуществляются в соответствии с Олимпийской хартией МОК", — говорится в заявлении ОКР.

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