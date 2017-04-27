Прокуратура Франции начала предварительное расследование по выборам ЧМ-2018

МОСКВА, 27 апр — Р-Спорт. Прокуратура Франции начала предварительное расследование коррупции в ФИФА, которое, в том числе, касается процесса выборов стран-хозяек чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов, сообщает издание Le Monde.

По данным СМИ, национальная прокуратура Франции открыла предварительное расследование по статьям "коррупция", "преступная группа", "незаконное использование служебного положения". Сообщается, что несколько представителей прокуратуры посетили Швейцарию, где встретились с бывшим президентом ФИФА Йозефом Блаттером. 20 апреля он дал свидетельские показания, однако позже не стал обсуждать эту информацию, ограничившись переданной через адвоката фразой "без комментариев".

Прокуратуру интересуют, в первую очередь, французские фигуранты коррупционного скандала. Среди них, по данным СМИ, бывший член исполнительного комитета ФИФА Рейнальд Темария, экс-кандидат на пост главы ФИФА Мохаммед бин Хаммам, бывший генек ФИФА Жером Вальке и экс-глава УЕФА Мишель Платини. Все перечисленные чиновники отстранены на различные сроки от любой деятельности, связанной с футболом.

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин заявил, что не знает о расследовании во Франции и подчеркнул, что никаких опасений за проведение ближайшего чемпионата мира в России нет.

Чемпионат мира 2018 года пройдет в России, хозяином турнира 2022 года является Катар.

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