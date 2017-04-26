Кузнецова шокирована новостью о беременности Серены Уильямс

МОСКВА, 26 апр — Р-Спорт. Российская теннисистка Светлана Кузнецова заявила, что ее шокировала новость о беременности первой ракетки мира американки Серены Уильямс, но известие стало приятной неожиданностью.

Ранее представитель теннисистки Келли Буш Новак заявила, что Уильямс, которой в сентябре исполнится 36 лет, ожидает рождения ребенка этой осенью, из-за чего пропустит остаток нынешнего сезона. Отцом ребенка является американский интернет-предприниматель Алексис Оганян, о помолвке с которым теннисистка объявила в конце декабря прошлого года.

"Я думаю, что это здорово. Когда мой агент сообщил мне о беременности Серены, я подумала, что меня, вероятно, разыгрывают. Думаю, это отличная новость, но несколько дней я была в шоке и думала, неужели это правда? Но затем я решила, что должна отправить ей сообщение. Я написал ей: "Знаешь, ты застала меня врасплох". А она ответила: "Себя тоже" (смеется). Это забавно. Я очень рада за нее", – сказала Кузнецова, которую цитирует официальный сайт WTA.

"Сначала была Вика (Азаренко), теперь Серена – это новый стиль, — добавила в шутку Кузнецова. – Теперь, когда кто-то снимается с турнира, стоит задуматься дважды – это травма или беременность? Никогда нельзя знать наверняка!"