В ФИФА призвали решить вопрос по телеправам в России на ЧМ-2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Хорошие новости по вопросу телеправ на территории России на матчи чемпионата мира-2018 и Кубка конфедераций-2017 по футболу появятся в ближайшее время, решить нужно до Кубка конфедераций, заявила генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура.

25 апреля в Санкт-Петербурге состоялось заседание оргкомитета "Россия-2018" при участии ФИФА. Совет, в который входят руководители ключевых функциональных направлений ФИФА и оргкомитета, обсуждает основные вопросы подготовки к Кубку конфедераций-2017 и чемпионату мира-2018 в России.

"Мы не обязаны раскрывать суммы. Цифры, которые получали от телеканалов из РФ, сильно отличаются от тех, какие видим мы. Надеюсь, болельщики в России не будут испытывать проблемы с трансляциями. Почему все затянулось — международная обстановка, финансовая обстановка. Само главное — договориться по ТВ-правам в России. Скоро у нас появятся хорошие новости по этой теме. Надо решить это к Кубку конфедераций ", — сказала Самура журналистам.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах: в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.

Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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