В ФИФА призвали решить вопрос по телеправам в России на ЧМ-2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Хорошие новости по вопросу телеправ на территории России на матчи чемпионата мира-2018 и Кубка конфедераций-2017 по футболу появятся в ближайшее время, решить нужно до Кубка конфедераций, заявила генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура.
"Мы не обязаны раскрывать суммы. Цифры, которые получали от телеканалов из РФ, сильно отличаются от тех, какие видим мы. Надеюсь, болельщики в России не будут испытывать проблемы с трансляциями. Почему все затянулось — международная обстановка, финансовая обстановка. Само главное — договориться по ТВ-правам в России. Скоро у нас появятся хорошие новости по этой теме. Надо решить это к Кубку конфедераций ", — сказала Самура журналистам.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах: в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.
Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
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