Собянин рассказал о мерах безопасности в Москве во время ЧМ-2018

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Безопасность во время чемпионата мира по футболу и Кубка Конфедераций в Москве будет обеспечена во всех районах столицы, а не только у спортивных объектов, при этом работа спецслужб и полиции будет усилена дополнительными мероприятиями по безопасности, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.

"Если говорить кратко, то все системы, задействованные для проведения Чемпионата мира и Кубка Конфедераций, создаются с учетом максимально строгих требований безопасности. Это касается и аккредитации болельщиков, и допуска на стадионы, и работы общественного транспорта, и гостиниц, и скорой помощи", — рассказал мэр РИА Новости.

Он пояснил, что столичные власти при обеспечении безопасности будут использовать успешную практику федеральных властей на Олимпиаде в Сочи и собственный опыт при проведении мероприятий с участием сотен тысяч человек.

"При этом не должно складываться впечатление, что все ресурсы будут брошены на спортивные объекты, а другие районы – полностью оголены. Будет ровно наоборот. Специальные мероприятия по обеспечению безопасности спортивных объектов дополнят работу московской полиции, спецслужб, народной дружины, пожарных и других структур, которые в ежедневном режиме обеспечивают безопасность москвичей и гостей столицы", — заключил Собянин.