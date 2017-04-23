Победы на ЧЕ: российские дзюдоисты достойно выступили в Польше

ВАРШАВА, 23 апр — Р-Спорт, Олег Богатов. Мужская сборная России на достойном уровне провела чемпионат Европы по дзюдо, завершившийся в Польше, результаты соревнований свидетельствуют о том, что отечественные спортсмены находятся на правильном пути в рамках подготовки к предстоящему чемпионату мира в Будапеште.

В составе национальной команды выступало немало дебютантов турнира — тренерские штабы сборных команд дали возможность проявить себя ряду молодых и перспективных спортсменов. Турнир в Польше проходил в период с 20 по 23 апреля, мировое первенство состоится в Венгрии в конце августа — начале сентября.

Золотые лауреаты

Первую награду высшего достоинства российской национальной команде принес Роберт Мшвидобадзе, победивший в споре спортсменов весовой категории до 60 килограммов. Завоеванное золото ценно тем, что атлет добился успеха после многих лет соперничества за лидерство с другими выдающимися российскими дзюдоистами — Арсеном Галстяном и Бесланом Мудрановым, добившимися побед на Олимпийских играх в Лондоне и Рио-де-Жанейро соответственно.

"Я понял, что не зря работал все эти годы, — сказал после победы в интервью агентству "Р-Спорт" Мшвидобадзе. — Не зря старался. Я 21 год уже занимаюсь дзюдо, и теперь пришла долгожданная победа. Но нельзя расслабляться, как говорит наш тренер Эцио Гамба, это только шаг — главное хорошо выступить на Олимпийских играх в Токио. Он в меня верит, и я постараюсь оправдать его ожидания".

Россыпь серебра и бронзы

Второе золото в копилку коллектива принес Алан Хубецов, первенствовавший в турнире весовой категории до 81 кг. "Мне помогли мои домашние заготовки, — отметил победитель турнира. — Я все это отрабатывал со своими спарринг-партнерами и получилось так, что моя домашняя работа мне помогла. Я в сборной России с 2012 года, а удалось все сложить воедино только теперь. И я очень рад победе".

Серебряными призерами соревнования стали Муса Могушков (до 73 кг), Ирина Долгова (до 48 кг) и Алеся Кузнецова (до 52 кг), обладателями бронзовых медалей — Аслан Лаппинагов (до 81 кг), Хусейн Халмурзаев (до 90 кг), Кирилл Денисов и Казбек Занкишиев (оба — до 100 кг).

Участник Олимпийских игр 2012 и 2016 годов Денисов завоевал награду в новой для себя, более тяжелой весовой категории — ранее спортсмен боролся в весе до 90 кг. "Это мой четвертый турнир в новой категории, и я рад, что мне удалось выиграть медаль", — заявил атлет.

Женская сборная страны выступила не так удачно, как мужская половина команды, но ряд спортсменок подтвердили свой высокий уровень мастерства. Это и Долгова, и Кузнецова, и бронзовый призер Олимпиады 2016 года Наталья Кузютина (категория до 52 кг), выступавшая только в командных соревнованиях и одержавшая несколько ярких побед.

Французский барьер

В заключительный день соревнований состоялись командные турниры. Женская сборная России в четвертьфинале уступила спортсменкам из Франции со счетом 2-3, а в матче за бронзовые медали россиянки проиграли оппоненткам из Хорватии — 1-4.

Мужская команда в четвертьфинале нанесла поражение туркам (5-0), а в полуфинале — французам (5-0). Во встрече за первое место команда, возглавляемая тренером Хасанби Таовым, проиграла сборной Грузии — 2-3.

Показатели россиян в Варшаве наглядно подчеркивают прогресс коллективов, поскольку на чемпионате Европы 2016 года, проходившем в Казани, россияне завоевали одну золотую медаль и три бронзовые награды.

География все шире

Прошедший чемпионат Европы показал, что во все большем количестве стран появляются сильные спортсмены, претендующие на медали и завоевывающие награды. Победителями индивидуальных соревнований у мужчин стали дзюдоисты из России, Азербайджана (выиграно по два золота), Украины, Сербии и Грузии, а в женском турнире первенствовали спортсменки из Украины, Косово, Франции (одержаны две победы), Словении, Нидерландов и Белоруссии. Всего же у мужчин медали разъехались по 15 странам, а у женщин — по 17 государствам.

"В чемпионате Европы принимали участие спортсмены из 44 команд и 22 из них уезжают домой с завоеванными медалями, — отметил в разговоре с агентством "Р-Спорт" президент Европейского союза дзюдо Сергей Соловейчик. — Это очень хороший показатель, потому что конкуренция в Европе очень высока. И каждая вторая страна забирает медали соревнований, это очень хорошо".

Чемпионат Европы 2018 года пройдет в Тель-Авиве.

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