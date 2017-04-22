"Урал" подаст протест на работу арбитров в матче против "Зенита"

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Главный тренер ФК "Урал" Екатеринбург Александр Тарханов заявил, что клуб подаст протест на судейство в матче 24-го тура Российской футбольной премьер-лиги против "Зенита", сообщает "Р-Спорт".

"Наверное, судья поймал кайф от своего судейства, от красных карточек. Напишем, что не согласны с красной карточкой Бикфалви, подадим протест. Сегодня вообще была одна из наших лучших игр. Еще не наступил май, а трава уже есть — отличный стадион", — отметил главный тренер "Урала".

Футболисты "Урала" потерпели поражение от "Зенита" в 24-м туре РФПЛ со счетом 2:0. Во второй тайме главный судья встречи удалил трех футболистов екатеринбургской команды.

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