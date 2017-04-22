Футболисты "Амкара" ушли от поражения в концовке матча с "Локомотивом"

МОСКВА, 22 апр – Р-Спорт. Футболисты московского "Локомотива" сыграли вничью с пермским "Амкаром" в матче 24-го тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 3:3. В составе железнодорожников отличились Алексей Миранчук (42-я минута), Дмитрий Тарасов (54) и Мануэл Фернандеш (56, с пенальти). У "Амкара" дублем отметился Дарко Бодул (22, 61 — с пенальти), также отличился Станислав Прокофьев (88).

"Локомотив" после 24 туров с 35 очками располагается на шестом месте в турнирной таблице. "Амкар" с 34 очками идет следом. В следующем туре "Локомотив" 26 апреля сыграет в гостях с московским ЦСКА, а "Амкар" днем позже примет "Краснодар".

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