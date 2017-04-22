Информатор IAAF бегун Хютте дисквалифицирован на четыре года за допинг

МОСКВА, 22 апр — Р-Спорт. Многократный чемпион России по бегу, информатор Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по вопросам допинга в сборной РФ Александр Хютте дисквалифицирован Спортивным арбитражным судом (CAS) на 4 года за допинг и другие нарушения антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Хютте признан виновным в нарушении следующих пунктов антидопинговых правил IAAF: "Наличие запрещенной субстанции в пробе спортсмена", "Попытка применения запрещенной субстанции" и "Уклонение от сдачи пробы". Дисквалификация начинается с 5 августа 2015 года – даты начала временного отстранения. Все результаты спортсмена, показанные в период с 22 мая по 4 августа 2015 года, аннулированы.

Ранее сообщалось о переписке Хютте с сотрудниками IAAF. Утверждалось, что сотрудничество россиянина и IAAF началось в октябре 2015 года. Тогда в письме к менеджеру IAAF по борьбе с допингом Томасу Капдевилю спортсмен обвинил своего тренера Зухру Верещагину в провале допинг-теста.

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