Российские фигуристы остались третьими на ЧМ после произвольной программы

МОСКВА, 22 апр — Р-Спорт. Сборная России осталась на третьем месте на командном чемпионате мира по фигурному катанию после произвольной программы у пар, где Россию представляли Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

В субботу Тарасова и Морозов показали в произвольной программе второй результат — 142,38 балла. Фигуристы добавили в зачет сборной России на турнире 11 очков. Лучшим в произвольной программе стал французский дуэт Ванесса Джеймс и Морган Сипре (146,87 балла). На третьем месте китайцы Пэн Чэн и Цзинь Ян (133,13).

В общем зачете сборная России осталась на третьем месте с 85 очками. В лидерах японцы, в активе которых 88 баллов. Вторыми идут американцы (86 очков).

Командный чемпионат мира в Японии завершится в субботу произвольными программами у одиночниц.

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