Олимпийскую чемпионку Роллинс дисквалифицировали на год

МОСКВА, 21 апр — Р-Спорт. Олимпийская чемпионка 2016 года в беге на 100 метров с барьерами американка Брианна Роллинс дисквалифицирована на один год за неверное предоставление информации о собственном местонахождении, сообщается на официальном сайте Американского антидопингового агентства (USADA).

Американка трижды в 2016 году нарушила правило по предоставлению информации о своем местонахождении, что помешало проведению трех внесоревновательных допинг-проверок. Роллинс входит в регистрируемый пул тестирования спортсменов.

Дисквалификация берет отсчет с 19 декабря 2016 года. Роллинс лишена всех медалей и призовых с 27 сентября 2016 года.

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