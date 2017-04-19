Серена Уильямс объявила о своей беременности

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Рекордсменка Открытой эры по числу титулов на турнирах Большого шлема американская теннисистка Серена Уильямс объявила, что ждет ребенка, сообщает Sports Illustrated.

Ранее она выложила в онлайн-сервисе Snapchat фото с округлившимся животом и подписью "20 недель".

В конце прошлого года Уильямс обручилась с американским интернет-предпринимателем, основателем сайта Reddit Алексисом Оганяном.

Уильямс не появлялась на корте в официальных турнирах после победы на Открытом чемпионате Австралии, где в финале она обыграла старшую сестру Винус. Несмотря на столь продолжительное отсутствие на корте, со следующей недели Серена вновь возглавит рейтинг Женской теннисной ассоциации, потеснив немку Ангелику Кербер.