Криштиану Роналду забил сотый гол в Лиге чемпионов

МОСКВА, 19 апр — Р-Спорт. Футболист мадридского "Реала" Криштиану Роналду в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мюнхенской "Баварией" забил сотый гол в турнире.

Ответный матч проходит в эти минуты в Мадриде, "Реал" по ходу второго дополнительного тайма ведет со счетом 4:2. Роналду на 110-й минуте оформил хет-трик в этой игре, забив сотый гол в Лиге чемпионов.

Роналду в первом матче с "Баварией" сделал дубль и стал первым футболистом, забившим 100 голов в еврокубках.

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