Фанаты забросали футболистов "Копенгагена" мертвыми крысами

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В Дании фанаты футбольного клуба "Брондбю" во время домашнего матча национального чемпионата бросили в игроков "Копенгагена" мертвых крыс. Видео инцидента опубликовано в YouTube.

За пять минут до конца встречи игроки "Копенгагена" Людвиг Аугустинссон и Беньямин Вербич собирались разыграть угловой. В это время с трибуны в них запустили мертвыми грызунами, и футболисты смогли продолжить игру, только убрав крыс с поля.

Эта неприятность не смогла помешать игрокам — встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу команды из столицы Дании.