МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. По данным PayPal и SuperData, по итогам 2016 года российский рынок киберспорта достиг отметки в 35,4 миллиона долларов. Об это говорится в пресс-релизе российского холдинга ESforсe, который анонсирует соглашение о стратегическом партнерстве с MediaMarkt.

Компании намерены развивать сотрудничество на рынке киберспорта по поддержке турниров для профессиональных и любительских команд и локальных турниров MediaMarkt. Сопровождением сделки и ее дальнейшей реализацией займется агентство Media Direction Sport, входящее Omnicom Group, — это первый пример подобного трехстороннего сотрудничества в мировом киберспорте.

"Партнерство с MediaMarkt — комплексное сотрудничество, которое затрагивает сразу несколько проектов холдинга ESforce. Решение о заключении партнерства с компанией такого масштаба является стратегическим как для нас, так и для российской киберспортивной индустрии в целом. Мы уверены, что совместная работа ESforce и MediaMarkt выведет киберспорт в России на качественно новый уровень", — говорит совладелец холдинга ESforce Антон Черепенников.

Первым этапом сотрудничества станет совместная работа на международном киберспортивном турнире Epicenter: Moscow по Dota 2 — одном из крупнейших турниров по данной дисциплине. Турнир будет проходить в Москве в спортивном комплексе "ВТБ Ледовый дворец" с 4 по 11 июня.