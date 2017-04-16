Дворкович назвал заслуженной победу СКА в Кубке Гагарина

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Победа петербургского СКА в плей-офф КХЛ была заслуженной, хотя команда могла бы справиться и без помощи судейства, считает вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович.

СКА 16 апреля во второй раз завоевал Кубок Гагарина, обыграв в финальной серии магнитогорский "Металлург" (4-1). Пятая встреча серии закончилась со счетом 5:3 в пользу армейцев.

"Победа СКА заслуженная, но могли бы справиться и без (помощи) судейства. Сезон в целом хороший, достаточно конкурентный", — сказал Дворкович журналистам. Он отметил, что победа СКА предсказывалась с самого начала: "Они забрали игроков из разных клубов, плюс в концовке судьи им благоволили".

Хоккеистов СКА — с победой! Магнитке — спасибо за хоккей, болельщикам — за поддержку! А остальным — желаю остаться в прошлом. — Arkady Dvorkovich (@advorkovich) 16 апреля 2017 г.

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После четвертого матча серии Дворкович в Twitter раскритиковал работу арбитров.

@sportexpress Дело не в Магнитке… СТЫДНО!!! с таким судейством в КХЛ и отсутствием самоуважения мы никогда не обыграем канадцев(а хоккеисты — молодцы! — Arkady Dvorkovich (@advorkovich) 14 апреля 2017 г.

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