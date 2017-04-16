"Локомотив" разгромил "Арсенал" в матче 23-го тура РФПЛ

МОСКВА, 16 апр — Р-Спорт. Московский "Локомотив" с крупным счетом обыграл тульский "Арсенал" в матче 23-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Туле, завершилась победой гостей со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Мануэл Фернандеш (53-я минута), Майкон (74, с пенальти) и Ари (75).

В конце первого тайма "Арсенал" остался в меньшинстве – вторую желтую карточку на 37-й минуте получил форвард Федерико Расич.

"Локомотив" набрал 34 очка и поднялся на пятое место в турнирной таблице РФПЛ, "Арсенал" (18 очков) остался в зоне вылета – 15-я строчка. В следующем туре 23 апреля тульский клуб сыграет на выезде с "Краснодаром", "Локомотив" днем ранее примет пермский "Амкар".

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