Гол Смолова принес ФК "Краснодар" победу над "Рубином" в матче ЧР

КАЗАНЬ, 15 апр – Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Футболисты "Краснодара" выиграли у казанского "Рубина" в матче 23-го тура чемпионата России.

"Краснодар" выиграл у "Рубина" в Казани со счетом 1:0 (0:0). Победный гол забил Федор Смолов на 57-й минуте.

В первом тайме "Краснодар" намного больше владел мячом, а активность Смолова не давала хозяевам расслабиться. Он несколько раз прорывался к воротам Сергея Рыжикова и наносил опасные удары, с которыми голкипер "Рубина" справлялся. Казанцы огрызнулись двумя неплохими моментами перед перерывом, и едва сами не пропустили. Виктор Классон переиграл Рыжикова и катнул мяч в пустые ворота, но Тарас Бурлак смог спасти свою команду – 0:0 после первого тайма.

После перерыва "Краснодар" продолжил идти вперед большими силами, и на 57-й минуте Смолов все-таки открыл счет. Он получил мяч на подступах к штрафной и нанес точный удар в угол. Тут же гости могли удвоить счет, но Рыжиков в отчаянном броске отразил мяч после удара того же Смолова. "Рубин" произвел ряд замен, но сравнять счет не смог. Опасно бил головой Жонатас, но бразилец в последних матчах не может наладить прицел. Хозяевам не помогла даже травма основного вратаря "Краснодара" Станислава Крицюка, который был заменен во втором тайме.

Краснодарцы набрали 38 очков и остались на четвертом месте, у "Рубина" — 28 очков и десятая строчка в таблице. В 24-м туре "быки" сыграют дома с тульским "Арсеналом", а "Рубин" — в Самаре с "Крыльями Советами". Матчи пройдут 23 апреля.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>