Ватерполисты волгоградского "Спартака" выиграли чемпионат России

МОСКВА, 15 апр — Р-Спорт. Ватерполисты волгоградского "Спартака" обыграли казанский "Синтез" и выиграли чемпионат России.

Третья встреча финала до двух побед, прошедшая в субботу в Волгограде, завершилась со счетом 9:8 в пользу "Спартака".

Волгоградский клуб выиграл чемпионат России в восьмой раз подряд и в двенадцатый раз в своей истории.

Ранее в пятницу московское "Динамо" завоевало бронзовые медали чемпионата России, победив подмосковный "Штурм-2002".

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