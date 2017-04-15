Российская велогонщица Шмелева завоевала золото в гите на чемпионате мира

Серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро российская велогонщица Дарья Шмелева завоевала золото в финале гита на 500 метров на чемпионате мира в Гонконге, ее соотечественница Анастасия Войнова стала бронзовым призером.

В субботу Шмелева стала первой со временем 33,282 секунды. Второе место заняла немка Мирьям Вельте — 33,382. Третий результат показала Войнова — 33,454.

Чемпионат мира в Гонконге завершится 16 апреля.

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