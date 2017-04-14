СКА победил "Магнитку" и увеличил преимущество в финале плей-офф КХЛ до 3-1

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр — Р-Спорт. Хоккеисты петербургского СКА одержали волевую победу над магнитогорским "Металлургом" в четвертом матче финала Кубка Гагарина и упрочили преимущество в серии.

Встреча, прошедшая в пятницу в Санкт-Петербурге, завершилась победой армейской команды со счетом 3:2 (0:1, 1:1, 2:0). "Металлург" дважды выходил вперед после голов Виктора Антипина (1-я минута) и Оскара Осалы (35-я), но хозяева смогли вырвать победу благодаря дублю Динара Хафизуллина (23-я, 53-я) и голу Андрея Зубарева (42-я).

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу СКА. Пятый матч пройдет в Магнитогорске 16 апреля.

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