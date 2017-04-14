Сборная Москвы выиграла еще пять медалей на чемпионате России по плаванию

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Две золотые, две серебряные и одну бронзовую медали завоевала сборная Москвы в четвертый день чемпионата России по плаванию, который стартовал в бассейне спорткомплекса "Олимпийский" 10 апреля, сообщил сайт mos.ru.

Светлана Чимрова завоевала золото в заплыве на 100 метров баттерфляем, установив рекорд России — 57,17 секунды. Второе место у спортсменки из Башкортостана Полины Егоровой (58,91 секунды). Третьей финишировала представительница Кемеровской области Александра Сабитова (59,42 секунды).

Розалия Насретдинова стала чемпионкой России на дистанции 50 метров вольным стилем. Ее результат — 25,02 секунды. На втором месте Наталья Ловцова из Новосибирской области (25,09 секунды), на третьем — Мария Каменева из Оренбургской области (25,44 секунды).

Финальный заплыв на дистанции 200 метров на спине выиграл Евгений Рылов из Московской области. Пловец одержал победу с результатом одна минута 53,81 секунды и установил рекорд Европы и России. Московский пловец Климент Колесников в финале двухсотметровки на спине стал обладателем серебряной награды, установив юниорский рекорд мира (одна минута 55,49 секунды).

На третьем месте — Андрей Шабасов из Санкт-Петербурга, его результат — одна минута 57,71 секунды.

Москвич Климент Колесников принес в копилку столичной сборной еще одну медаль — бронзовую. Ее он завоевал в состязании на 50 метрах на спине.

Московская команда в составе Климента Колесникова, Валерии Колотушкиной, Антона Чупкова и Ксении Юськовой стала второй в смешанной эстафете четыре по 100 метров комплексом. Время столичных пловцов — три минуты 51,80 секунды. Первыми стали спортсмены из Санкт-Петербурга (три минуты 50,58 секунды). Бронза у коллектива из Свердловской области (три минуты 53,77 секунды).