Футбольный клуб "Динамо" вернулся в премьер-лигу

МОСКВА, 12 апр — Р-Спорт. Ничейный результат в матче 31-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между калининградской "Балтикой" и "СКА-Хабаровском" гарантировал московскому "Динамо" досрочный выход в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ).

Встреча, прошедшая в среду в Калининграде, завершилась со счетом 0:0. "СКА-Хабаровск", не сумев победить, остался на третьем месте с 47 очками и за оставшиеся семь туров уже не сможет догнать "Динамо", в активе которого 69 баллов.

"Динамо" впервые в истории вылетело из премьер-лиги по итогам сезона-2015/16.

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