Жуков назвал дискриминацией решение IAAF по российским атлетам

МОСКВА, 12 апр — Р-Спорт, Александр Рогулев. Решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) разрешить российским легкоатлетам выступать под нейтральным флагом, а не под флагом России, является дискриминацией, заявил журналистам глава Олимпийского комитета России Александр Жуков.

IAAF во вторник разрешила чемпиону мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергею Шубенкову, действующей чемпионке мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене (до замужества Кучиной) и еще пяти российским спортсменам выступать в статусе нейтральных атлетов на международных стартах. Всего индивидуальные заявки в IAAF подали около 100 российских легкоатлетов.

"Мне непонятно, почему такое решение — допустить под нейтральным флагом. Это некая дискриминация, я считаю. Но спортсмен должен выступать, поэтому решение допустить хотя бы семерых — это уже хорошо. Лучше выступать так, чем не выступать. Все знают, что это наши спортсмены. Будем выяснять, почему не допустили остальных. Что касается финансирования, то вся помощь будет спортсменам оказана, в том числе финансовая", — заявил Жуков.

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